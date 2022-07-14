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    14 июля 2022, 12:27

    Жители Ясиноватой насчитали более 10 тысяч выпущенных ВСУ снарядов за две недели

    ВСУ выпустили по Ясиноватой более 10 тысяч снарядов за две недели

    Екатерина Виславская

    Украинские военные с начала июля выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике более 10 тысяч снарядов. Такие данные в эфире Первого канала озвучил глава городской администрации Алексей Шевченко, сообщил ТАСС.

    «Более 10 тысяч снарядов прилетело в наш маленький город, порядка 11 тысяч», — сказал он.

    В последний раз, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, военные атаковали Ясиноватую 14 июля в полдень. Они выпустили с позиций в Авдеевке пять снарядов калибром 122 миллиметра. Это был второй за день обстрел.

    Для ударов по мирным жителям Ясиноватой Вооруженные силы Украины использовали в июле ракеты «Град», снаряды калибром 122, 152 и 155 миллиметров, мины калибром 120 миллиметров.