Жители Ясиноватой насчитали более 10 тысяч выпущенных ВСУ снарядов за две недели

Украинские военные с начала июля выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике более 10 тысяч снарядов. Такие данные в эфире Первого канала озвучил глава городской администрации Алексей Шевченко, сообщил ТАСС.

«Более 10 тысяч снарядов прилетело в наш маленький город, порядка 11 тысяч», — сказал он.

В последний раз, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, военные атаковали Ясиноватую 14 июля в полдень. Они выпустили с позиций в Авдеевке пять снарядов калибром 122 миллиметра. Это был второй за день обстрел.

Для ударов по мирным жителям Ясиноватой Вооруженные силы Украины использовали в июле ракеты «Град», снаряды калибром 122, 152 и 155 миллиметров, мины калибром 120 миллиметров.