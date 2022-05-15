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    15 мая 2022, 18:26

    Жители Херсонской области начали возвращаться в свои дома

    Глава района Херсонской области Леонтьев сообщил о возвращении жителей в свои дома

    Максим Зинкин

    Жители населенных пунктов в Херсонской области постепенно возвращаются в свои дома после стабилизации в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации Каховской области Владимир Леонтьев.

    По его словам, эта тенденция наблюдается на протяжении последних двух недель.

    «Недавно в летнем кинотеатре у нас собрались около полутора тысяч человек», — сообщил глава администрации.

    При этом большая часть жителей, задействованных в сельском хозяйстве, никуда не уезжала.

    «Очень просто уехать, убежать. Полиция оставила людей без защиты и охраны. Быть патриотом — это когда работаешь на благо своего народа», — сказал Леонтьев.

    Глава Каховки выразил уверенность, что в случае интеграции в российскую экономику Херсонская область даст хорошие показатели в развитии агропромышленного сектора региона.

    «Мы готовы быть полезными, можем не только себя прокормить. Контракты по клубнике уже заключены на год вперед. Поставки уже идут на юг России, в Крым и даже Москву», — заявил он.

    Леонтьев подчеркнул, что крупные агропромышленные предприятия в регионе практически не пострадали, поэтому эффект от сотрудничества с Россией будет сумасшедшим.

    Накануне Херсон посетила вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова. Она заявила, что доставка всех необходимых вещей первой необходимости должна осуществляться бесперебойно.