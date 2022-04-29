Жители Херсонской области будут использовать два языка

Жители Херсонской области смогут свободно говорить как на украинском, так и на русском языке. Об этом заявил глава администрации Владимир Сальдо.

«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», — сказал Сальдо во время брифинга. Цитату привело РИА «Новости».

Как отметил глава администрации, преимущество Херсонской области было в том, что абсолютно все владели двумя языками. Сейчас местные власти решили к этому вернуться, так как в регионе живет многонациональное население.

«Кто хочет, на том языке и будет получать образование», — заявил Сальдо.

Он также подчеркнул, что жители Херсонской области смогут отмечать День Победы. При этом глава администрации предупредил, что украинские националисты могут устроить провокацию в городе накануне или в день праздника. По словам Сальдо, область находится под серьезной защитой.