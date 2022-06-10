Жители Херсона раскупили 100 тысяч российских сим-карт

Российский мобильный оператор выдал в Херсонской области около 100 тысяч сим-карт. Примерно 80% из них местные жители уже активировали, рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Системы связи Украины перестали работать в Херсонской области. Сейчас ее обслуживает компания Winmobile. Сим-карты продают не только в Херсоне, но и в районах области. С восстановлением связи возникли технические сложности. Помочь местным специалистам вызвались коллеги из России и ДНР.

«Связь может нормально восстановиться уже в ближайшее время», — сказал он.

Пока в области работает только один мобильный оператор, но летом у херсонцев появится выбор. В регион зайдут еще две российские компании. Один оператор заработает к июлю, другой — к августу.