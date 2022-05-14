14 мая 2022, 07:05
Жители Харьковской области получили гуманитарную помощь
Минобороны доставило 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В населенные пункты региона доставлены предметы первой необходимости и продовольствие. В первую очередь необходимые вещи получили семьи с детьми.
Военные врачи, приехавшие в составе гуманитарной колонны, провели прием и оказали медицинскую помощь мирным гражданам.
Также в населенные пункты вместе с продовольствием российские военнослужащие доставили дизельное топливо, которое было распределено по социально важным объектам.
Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь