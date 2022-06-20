Жители Донецка сообщили о мощном взрыве в Буденновском районе. Видео

Очевидцы в соцсетях сообщили о мощном взрыве в Буденновском районе, возле ледовой арены. Со стороны Украины прилетело что-то очень мощное, все «закрыло дымом», заметили местные жители.

«Сильный взрыв в Буденновском районе Донецка. Что-то очень мощное прилетело со стороны Украины», — пишут очевидцы. Возле ледовой арены в Буденновском районе.

На данный момент в сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня нет информации об обстрелах Буденновского района со стороны ВСУ. Судя по этой сводке, сегодня, 20 июня, под удар 10 раз попадал Киевский район, восемь раз — Куйбышевский, дважды — Петровский.

В Куйбышевском районе ранен 67-летний мужчина. Из-за обстрелов обесточено 15 трансформаторных подстанций — без электричества остались 2700 абонентов микрорайона Азотный, сообщил в Telegram глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. По его данным, также разрушены дома на трех улицах района, повреждено здание детсада на улице Лебединского. Есть пострадавшие.