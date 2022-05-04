Жители Донбасса рассказали главе исполкома ОНФ Кузнецову о преступлениях ВСУ

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов съездил в Донбасс и пообщался с местными жителями. Они рассказали ему о преступлениях, которые ВСУ устраивали против мирного населения в последние восемь лет. Кузнецов поделился историями жителей Донбасса в интервью «Известиям».

По его словам, оставшееся в регионе население переживает за детей.

«Видели людей, которые неделю провели в подвалах. Отдаешь им еду, а они шепотом говорят: „У нас дети там. Дайте больше, пожалуйста, потому что мы боимся выходить с ними на улицу“», — сообщил он.

Также Кузнецов рассказал, как ВСУ издевались над мирными жителями. По его словам, юношей сажали в металлические бочки и били по ним железными прутьями. Девушек насиловали и убивали. По его словам, ВСУ не щадили и детей: украинские военные открывали огонь по автобусам с маленькими жителями Донбасса.

«Какие каратели попадутся: либо просто умрешь, либо мучительно», — отметил он.

Кузнецов добавил, что сотрудники ОНФ собирают истории жителей Донбасса. Часть рассказов сразу направляется следователям для возбуждения уголовных дел, часть — сохраняется как память о мучительных для мирных людей восьми годах. Также ролики передаются в учебные заведения и СМИ.

«Я считаю, что каждый должен знать, что там происходило эти восемь лет», — заявил Кузнецов.