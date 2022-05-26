Жители дома престарелых в ЛНР рассказали, как выжили при обстреле ВСУ

Жители дома престарелых в поселке Старая Краснянка в Луганской Народной Республике рассказали, как спасались при пожаре в здании, который начался из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

«Слава Богу, живые остались! Мы не знали, что делать. Руководство попряталось, давай бежать по лестницам, а там стреляют. Куда бежать? Подвал закрыли. Сказали: „Сидите на первом этаже. Никуда не выходите“», — рассказали жители.

Также они добавили, что украинские националисты прятались от огня между кроватями в комнатах и выставляли военную технику около стен заведения.

Населенный пункт Старая Краснянка перешел под контроль российских войск в конце апреля. Во время обстрелов в доме престарелых начался пожар, который унес жизни 50 человек.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказывал, что российские военные водрузили на единственное административное здание в Старой Краснянке триколор РФ.