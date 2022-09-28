Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выбрали воссоединение с Россией | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 01:56 Поделиться Telegram

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Viber Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выбрали воссоединение с Россией РИА «Новости»

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Большинство жители четырех освобожденных регионов захотели воссоединиться с Россией. За вступление в состав страны проголосовало население Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Избиркомы уже обработали 100% бюллетеней. По итогам референдума, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 99,23% избирателей. В ЛНР такой шаг поддержали 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

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Во время проведения голосования наблюдатели не зафиксировали каких-либо грубых нарушений. Общая явка в ДНР составила 97,51%. В ЛНР на участки пришли 92,6% местных жителей, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.

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Ранее появилось видео объявления результатов голосования в ДНР. В информационном центре за подведением итогов последовали аплодисменты и всеобщие объятия. Все присутствующие не скрывали свою радость и скандировали «Россия».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались утром 23 сентября. Население регионов могло сделать свой выбор в течение пяти дней. Избирательные участки закрылись вечером 27 сентября.

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