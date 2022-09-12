Жители ДНР остались без света из-за обстрелов со стороны Украины | 360°

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Жители ДНР остались без света из-за обстрелов со стороны Украины

Министерство угля и энергетики ДНР объявило об отключении 6,5 тысячи абонентов от света

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Украинские снаряды вывели из строя 92 трансформаторные подстанции, из-за чего без света остались 6500 абонентов в Донецкой Народной Республике. О массовом отключении сообщило в своем Telegram-канале Министерство угля и энергетики ДНР.

«По состоянию на 07:00 12 сентября обесточены 92 трансформаторные подстанции, 6500 бытовых абонентов», — рассказали в министерстве.

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Ночью пострадал еще один объект энергетики. Вооруженные силы Украины обстреляли шахту имени Карла Маркса. После падения трех снарядов в гидроцехе начался пожар. Огонь потушили, никто не пострадал.

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Украинские военные в течение последних двух-трех недель усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Чаще всего снаряды попадали по Горловке, Донецку и Ясиноватой. Только за прошедшую неделю 983 подстанции получили повреждения, без электричества в разное время оставались 63 670 семей.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи ночью 11 сентября пришлось остановить последний работавший энергоблок Запорожской АЭС. Станцию перезапустят после отвода линии соприкосновения и ремонтных работ.

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