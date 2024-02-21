Спецоперация 21 февраля 2024, 07:28 Жители Авдеевки помогли эвакуировать раненого российского бойца Двое жителей Авдеевки помогли в эвакуации раненого российского солдата РИА «Новости»

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Двое жителей Авдеевки Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь помогли эвакуировать раненого российского военнослужащего. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чмырь рассказал, что зашедшие в город российские бойцы первым делом узнали, есть ли где украинские боевики. Затем предупредили о подготовке к эвакуации.

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Российские военные помогли выйти пережившему инсульт Филипко и инвалиду второй группы Чмырю из Авдеевки в один из городов Донецкой Народной Республики. В группе эвакуируемых находился солдат с ранением обеих ног. Мирные жители помогали нести пострадавшего в бою военного.

«К нам пришла группа, которая выносит „двухсотых“ и „трехсотых“. Мы ребятам помогали нести „трехсотого“. Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести», — рассказал Филипко.

Он признался, что рад вернуться в Россию и помочь отечественному бойцу. Чмырь добавил, что группу эвакуируемых обстреливали кассетными боеприпасами.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, большую часть мирных жителей вывезли из Авдеевки. Но там, по его словам, еще остаются люди, которым нужна помощь.