Спецоперация 22 февраля 2024, 23:51 Жители Авдеевки 10 лет ждали освобождения региона российскими военными — ветеран США Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки 10 лет ждали российских бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Авдеевки долгие годы ждали, когда российские войска освободят город. Об этом заявил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер на YouTube-канале Duran.

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — отметил публицист.

Реклама

Он рассказал про беседу с женщиной из Авдеевки, которая ему рассказала, что этот город всегда был неотделимой частью России.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что десятки жителей Авдеевки подали в ведомство документы для получения российских паспортов. По ее словам, полицейские проведут предусмотренную законом процедуру установления личности.

Войска России освободили Авдеевку 17 февраля. Как рассказали в газете Washington Post, украинские военнослужащие сбежали из населенного пункта без предварительного согласования из-за усталости.