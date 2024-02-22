22 февраля 2024, 23:51
Жители Авдеевки 10 лет ждали освобождения региона российскими военными — ветеран США
Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки 10 лет ждали российских бойцов
Жители Авдеевки долгие годы ждали, когда российские войска освободят город. Об этом заявил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер на YouTube-канале Duran.
«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — отметил публицист.
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Он рассказал про беседу с женщиной из Авдеевки, которая ему рассказала, что этот город всегда был неотделимой частью России.
Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что десятки жителей Авдеевки подали в ведомство документы для получения российских паспортов. По ее словам, полицейские проведут предусмотренную законом процедуру установления личности.
Войска России освободили Авдеевку 17 февраля. Как рассказали в газете Washington Post, украинские военнослужащие сбежали из населенного пункта без предварительного согласования из-за усталости.
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