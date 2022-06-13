Жителей Запорожья освободят от задолженностей перед банками Украины

Жителей Запорожья освободят от выплат по кредитам в украинских банках. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены», — отметил он.

Также Рогов подчеркнул, что в регионе уже обнулили коммунальную задолженность перед украинскими службами. При списании учитывали сумму по состоянию на 1 марта 2022 года.

Кроме того, в регионе позаботились и о владельцах вкладов в украинских банках. На данный момент эти счета заблокированы; По словам Рогова, текущая власть Запорожья — ВГА — не оставит людей один на один с этой проблемой. Он призвал обнулять эти вклады и конвертировать их в другие валюты.

По данным журналистов РИА «Новости», обнуление выплат по кредитам, выданных в украинских банках, уже провели в Херсонской области.