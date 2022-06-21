ВСУ устроили принудительную мобилизацию жителей трех областей

Власти Украины объявили принудительную мобилизацию жителей прилегающих к зоне боевых действий регионов. О массовых задержаниях мужчин сообщило Минобороны России.

«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация», — рассказали в российском ведомстве.

Органы национальной полиции заблокировали населенные пункты и задерживают мужчин всех возрастов, подлежащих мобилизации.

Бывшие солдаты-срочники рассказали «Известиям» об условиях службы в ВСУ. После того как командиры бросили их без еды и оружия, парни пришли в Херсонскую комендатуру сдаваться в плен.