Вооруженные группировки украинских националистов заняли жилые дома жителей Северска Донецкой Народной Республики. Понимая, что население не может оказать им сопротивление, боевики занялись грабежами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что особую жестокость и цинизм боевики проявляют к старикам, женщинам и детям.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, школы и больницы в военных целях. В городе Авдеевка внутренний двор многоэтажного дома боевики превратили в стоянку для тяжелого вооружения и техники. Жителям запретили покидать квартиры под предлогом обеспечения их безопасности.

Подразделения ВСУ и националистических украинских формирований заняли гимназию № 17 в Запорожье. В учебном заведении они организовали склад боеприпасов и заняли огневые позиции. Также боевики поступили в школе № 2 города Змиева, где сложили боеприпасы в подвале учебного заведения.