Жителей Луганска отрезали от Google

Поисковая система Google перестала работать в Луганске. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», который находится в ЛНР.

«При попытке попасть на сайт Google пользователи видят надпись, что к нему не удается получить доступ, так как превышено время ожидания ответа», — рассказал журналист.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сравнил западные интернет-платформы с системами залпового огня, которые обстреливают не ракетами, а фейками и дезинформацией, сообщило РИА ФАН. Он назвал Google главным оружием и заявил, что жители ЛНР справятся без него.

Поисковая система Google крупнейшая в мире. В 2022 году российский суд наложил на компанию второй оборотный штраф. За отказ удалить запрещенный контент ее обязали выплатить более 21 миллиарда рублей.