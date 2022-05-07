Жителей Курской области напугали взрывы, но их успокоили

Жителей приграничных районов Курской области, которых сегодня обеспокоили звучи взрывов, успокоили, что никаких боевых действий на их территории не ведется. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Оказалось, что звуки выстрелов — это работа российской авиации, которая наносит удары по объектам на сопредельной территории. Так что курянам ничто не угрожает.

«На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет», — написал Старовойт.

О взрывах сегодня написали в паблике «Курский Бомондъ» в соцсети «ВКонтакте». Взрывы слышали люди в Глушковском районе. А в Корнеевском районе грохот перепугал жителей села Апанасовка. Написали, что даже дом вздрогнул, а в небе остался белый след, похожий на работу системы ПВО. Такой же след заметили в городе Судже.

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что российские ракетные войска уничтожили 44 пункта укрепления украинских военных и 196 районов опорных пунктов и скоплений техники и живой силы противника, писало «Утро.ру». А бывший депутат Рады Илья Кива ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в окончании спецоперации, передавало издание «Дни.ру».