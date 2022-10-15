Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества | 360°

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15 октября 2022, 14:43

Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества

«Киевские региональные сети» уведомили жителей о возможном отключении электричества

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Жители Киевской области Украины могут на некоторое время лишиться энергоснабжения. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК «Киевские региональные сети».

«Отключения, скорее всего, произойдут вечером с 18:00 до 23:00 часов, пиковое время электропотребления. Точный срок зависит от распоряжений НЭК „Укрэнерго“ и состояния энергосистемы», — сообщили в компании.

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Ранее в субботу сообщалось, что во всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а в Киевской области серьезные повреждения получил крупный энергетический объект, сообщал Nation News

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«Киевские региональные сети» призвали жителей области экономно потреблять  электричества в пиковые часы нагрузки на инфраструктуру.

«Просим торговые центры, рестораны и офисы ограничить наружнее освещение. Эти шаги помогут нам снизить необходимость отключения домов и станут лучшей поддержкой энергетиков», — заключили в компании.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры в Запорожье.

Киев

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