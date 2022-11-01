Жителей Херсонской области призвали срочно покинуть Каховский район | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 22:02 Жителей Херсонской области призвали срочно покинуть Каховский район Власти Херсонской области призвали жителей Каховского района срочно покинуть регион РИА "Новости"

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Жителей Каховского района Херсонской области начнут перемещать с 6 ноября. Людей призвали срочно покинуть населенные пункты из-за угрозы, сообщили власти региона.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил ранее, что в случае разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) при ракетном ударе со стороны ВСУ может затопить левый берег Днепра. Именно поэтому руководство региона приняло решение переместить население за пределы береговой зоны.

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По его словам, есть информация о подготовке украинскими военными очередных провокаций. Массированный ракетный удар с высокой вероятностью приведет к прорыву плотины. За пределы береговой зоны планируют вывезти до 75 тысяч человек.

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При этом бойцы ВСУ продолжают обстреливать критическую инфраструктуру в Энергодаре. Под ударом оказалась территория Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это грозит техногенной катастрофой, которая затронет не только Украину, но и европейские страны.