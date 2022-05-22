Жителей Харьковской области эвакуируют в России с помощью ВС

Военнослужащие России участвуют в эвакуации жителей Харьковской области в РФ. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Российские военнослужащие по обращениям мирных жителей Харьковской области продолжают эвакуировать их на территорию Российской Федерации, в том числе для оказания квалифицированной медицинской помощи», — написали представители ведомства.

Они отметили, что ВСУ и украинские нацбаты регулярно открывали артиллерийский огонь по жилым районам. Местное население обратилось за помощью к военнослужащим ВС России. Они откликнулись на эти просьбы.

По данным Минобороны, российские военнослужащие приняли участи в эвакуации более 60 беженцев из Харьковской области. Их вывезли в Белгородскую область. Представители ведомства отметили, что основная часть эвакуированных — пожилые люди, женщины и дети. Точное количество беженцев не уточняется.