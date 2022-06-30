Жителей Донбасса предложили принудительно депортировать на Украине

Закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий собрались принять на Украине. Об этом заявил глава назначенной украинской властью военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Жители Лисичанска выступали против этой меры, пока он был под контролем ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гайдай в эфире канала «Украина 24» заявил, что в городе на северо-западе ЛНР ситуация для украинских военных сложилась крайне тяжелая: обстрелы продолжаются, в населенном пункте находятся около 15 тысяч мирных жителей.

«Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск — прим. ред.). Мы предложили им: примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал Гайдай.

Он добавил, что речь идет о принудительном выселении. При этом политик заявил, что принять такой законопроект нетрудно, однако этого еще не произошло.

Ранее жители Лисичанска в интервью французскому телеканалу France 24 в присутствии украинских сил заявили, что «это украинская армия обстреливает». Они подчеркнули, что именно украинская сторона убивает их детей. Предложенную «эвакуацию» люди назвали депортацией и сказали, что их «вышвыривают вон» и что власти Украины хотят их «оставить в палатках».