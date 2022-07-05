Жителей Черкасс призвали быть готовыми к отсутствию отопления зимой

Жители Черкасс могут зимой столкнуться с отсутствием отопления в домах. Об такой вероятности их предупредил директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павел Карась.

«Возможна ли ситуация, что не будет в городе тепла — это возможно. Газ — ключевой элемент, который требуется». — сказал Карась во время эфира на украинском канале «18000».

Он добавил, что коммунальные службы сделают все возможное, чтобы обеспечить население теплом. При этом они уже сейчас готовятся к сложному отопительному сезону.

«Я бы рекомендовал, особенно людям постарше, особенно семьям с маленькими детьми, рассмотреть вариант временного выезда в случае особо плохой ситуации к родственникам в сельской местности, где есть возможность отапливаться без газа», — посоветовал директор.

Европейские страны столкнулись с подорожанием газа из-за запрета на поставку энергоносителей из России. Стоимость голубого топлива впервые с 10 марта поднялась выше 1700 долларов за тысячу «кубов». Жители некоторых стран стали говорить, что они боятся замерзнуть ближайшей зимой.