Спецоперация 15 ноября 2022, 07:39 Житель Врубовки в ЛНР пострадал при обстреле ВСУ ВСУ за сутки обстреляли 2 населенных пункта в ЛНР

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Мужчина 25 лет пострадал при обстреле населенного пункта Врубовка Луганской Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За последние сутки ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза. Помимо Врубовки, под огонь попали Волчеяровка. Применялись артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров (из него выпустили пять снарядов) и танк (три снаряда).

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По Попаснянскому району Врубовки ударили в 13:00. В 19:00 обстреляли Волчеяровку — в результате в населенном пункте оказался разрушен жилой дом и поврежден еще один дом.

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При этом в Луганской Народной Республике постепенно налаживается мирная жизнь. Инженерно-саперные подразделения республиканской Народной милиции (НМ) продолжают разминирование. Также НМ ЛНР вместе с общественными организациями доставляет гуманитарную помощь жителям освобожденных районов. На днях гуманитарный груз, собранный россиянами, доставили на передовые позиции второго армейского корпуса НМ ЛНР.