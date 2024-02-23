Спецоперация 23 февраля 2024, 21:16 Житель Томской области изготовил 39 печей для передовой Житель Томской области Мирошкин за 3 месяца изготовил 39 печей для бойцов СВО РИА «Новости»

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Житель Томской области Сергей Мирошкин изготавливает печи специально для российских бойцов в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на местных волонтеров.

Активисты сообщили, что за три месяца Мирошкин сделал для передовой 39 печей.

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«С какой любовью, заботой, с каким рвением он это делал невозможно передать словами. Волновался, чтобы печки без задержки были отправлены согревать наших бойцов», — рассказали волонтеры.

Они передали слова благодарности всем, кто помогал с железом и инструментами для резки металла.

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении. Подразделения Западной группировки войск отразили 25 контратак врага в районах населенных пунктов Терны в ДНР и Синьковка в Харьковской области.