Спецоперация 13 января 2023, 08:42 Житель Соледара раскрыл, что делали иностранные журналисты в городе Житель Соледара: иностранные журналисты снимали прилеты, но с местными не общались

Читать 360tv в

Александр Меренко из Соледара заявил, что к ним в город приезжали иностранные журналисты. Однако с местными жителями представители зарубежных СМИ не общались, зато снимали прилеты. Об этом мужчина рассказал РИА «Новости».

Реклама

«Много [было иностранных журналистов], но они не брали интервью. Только прилет — сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет — и они прибегают, потому что, видимо, заказано было…» — сообщил Меренко.

Другой житель Соледара — Андрей Шистка — вспомнил, что происходило в первые часы после освобождения города. По его словам, российские военные внимательно проверяли его и его жену. После этого бойцы хорошо их накормили.

Глава администрации Соледара Александр Шатов сообщил, что мирных жителей города сейчас перевезли в Шахтерск. Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил 11 января о полном освобождении Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что после этого кратно увеличились возможности для взятия под контроль Артемовска.