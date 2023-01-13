Спецоперация 13 января 2023, 10:07 Житель Соледара предположил, что ВСУ стреляли по городу фосфорными снарядами Житель Соледара Кузин: ВСУ могли стрелять по городу фосфорными снарядами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины, предположительно, обстреливали Соледар форсфорными снарядами. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Сергей Кузин.

Он отметил, что лично тушил дома людей, которые «поуезжали». Много домов погорело летом.

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«Я не разбираюсь: то ли „фосфор“… ну, „гирлянды“ были. Это [ВСУ] стреляли по нам из-под Носовки, есть там точка, а говорили, что стреляет российская армия», — вспомнил Кузин.

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Он добавил, что ВС России тогда брали Владимировку, которая находится «далековато» от тех мест.

По словам Кузина, танки ВСУ базировались прямо в жилом квартале и стреляли по домам. Житель Соледара отметил, что в его квартале танки ездили целых пять месяцев — сначала несколько, позже остался один.

Также Сергей Кузин рассказал, что ВСУ вывозили из покинутых домов личные вещи и технику жителей.

ВС России полностью взяли под контроль и зачистили Соледар в ДНР. Украинская армия понесла колоссальные потери в этом городе.