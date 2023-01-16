Спецоперация 16 января 2023, 04:46 Житель села в ДНР заявил, что ВСУ планируют уничтожить Артемовск РИА «Новости»: житель села Опытное не исключил, что у ВСУ есть приказ уничтожить Артемовск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские солдаты планируют уничтожить Артемовск в ДНР при отступлении, заявил РИА «Новости» житель села Опытное Артемовского района. По его словам, военные обсуждали это между собой.

«У меня тетка до эвакуации работала в больнице, там много военных было. И вот как-то она услышала от них фразу: „Хороший город Артемовск, будет обидно его уничтожать“. У них то ли приказ был, то ли идея появилась уничтожить его», — рассказал собеседник.

Реклама

Российские военнослужащие освободили Опытное еще 18 ноября. Артемовск находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город считается транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Реклама

После взятия Соледара российские военные займутся подготовкой к наступлению на Артемовск. По мнению политолога Евгения Михайлова, город возьмут в клещи, чтобы «задушить» находящийся там украинский гарнизон, прервав линию доставки продовольствия и боеприпасов.