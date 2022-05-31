Житель Ростова-на-Дону поселил у себя эвакуированных мариупольцев

Волонтер Геннадий Гамаюнов из Ростова-на-Дону поселил у себя дома эвакуированных жителей Мариуполя. Люди проживают у него с 29 февраля. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина признался, что изначально родственники попросили его приютить у себя своих знакомых на несколько дней. Однако спустя время он начал помогать все большему количеству людей. При этом Геннадий не берет с постояльцев деньги ни за еду, ни за жилье.

«Видно, что человек доброй души, хочет помочь. Такой открытый. Вот такое впечатление, как будто бы вот его не сейчас только узнала, а как будто бы знала всю жизнь. Такой простой, хороший человек», — поделилась одна из беженок.