Житель Пантелеймоновки погиб от удара ракетой «Точка-У»

Украинские военные ночью атаковали Горловку, а также поселок городского типа Пантелеймоновка. Они выпустили ракету «Точка-У», в результате чего погиб мужчина. Глава горловской городской администрации Иван Приходько показал в своем Telegram-канале фото разрушений.

«Националистические бандформирования нанесли удар ракетой тактического ракетного комплекса „Точка-У“ по горловскому поселку Пантелеймоновка, убив мирного горловчанина», — сообщил он.

Удар произошел 17 августа, в 02:35. Погибший находился на улице Карла Маркса, 15. На фото видно, что ракета пробила стену в кирпичном двухэтажном доме. С крыши упала черепица, во дворе образовалась глубокая воронка.

Под обстрелами также сильно пострадали жилые дома на улицах Первомайской в центре Горловки, в Торговом переулке, на улицах Токарева, Полетаева, Рыбалко поселка Зайцево и улице Шашурина в поселке Комарова в Никитовском районе Горловки. Националисты обстреляли еще два горловских поселка: шахты имени В. И. Ленина и шахты имени Н. А. Изотова.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, утром 17 августа украинские военные обстреляли Горловку дважды, Пантелеймоновку — один раз. Они использовали 16 снарядов калибром 152 миллиметра.

Горловка находится на территории ДНР. Поселок городского типа Пантелеймоновка входит в состав Горловско-Енакиевской агломерации.