Мирный житель Мариуполя Александр, который выжил во время обстрелов жилого квартала города, рассказал о преступлениях украинских сил против гражданского населения. По его словам, боевики стреляли из танков в дома, поджигали квартиры и грабили их. Об этом он рассказал представителям НМ ДНР.

«2 апреля „Азов“* выгонял всех жителей дома из подвалов, из квартир, кто оставался. Просто выгоняли ночью. Сказали, чтобы до 04:00 здесь не было никого», — рассказал Александр.

По его словам, люди в чем были, в том и уходили. Тех, кто уходил позже, расстреливали.

«Я знаю, из 37-го дома застрелили Аллу Волошину — снайпер, около школы. Часовщик в пятом подъезде, который хромой, еле ходил на костылях, его застрелили. 3 апреля просто начали расстреливать дома из танков, минометов», — вспомнил мужчина.

Он попытался вернуться в свою квартиру 5 апреля, но подъезды были заминированы. По его утверждению, украинские боевики грабили квартиры, выносили оттуда продукты и ценные вещи, а затем поджигали жилье.

«Украинский танк стоял вот здесь, это я лично видел, как он стоял и расстреливал 37-й дом. Они говорили: „Уходите все отсюда, мы будем складывать дома“», — вспомнил Александр.

Ранее сообщалось, что следовали нашли огневую позицию ВСУ в квартире в Мариуполе.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.