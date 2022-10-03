Мариуполец нашел в своей квартире послание из 1944 года | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 08:29 Поделиться Telegram

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Viber Мариуполец нашел в своей квартире послание из 1944 года Житель Мариуполя при ремонте после удара ВСУ нашел в квартире подпись строителей 1944 года РИА «Новости»

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Послание 1944 года нашел в своей квартире житель Мариуполя. Он заделывал дыру от украинских снарядов и наткнулся на автограф строителей, которые ремонтировали его дом после нацистских бомбежек. Надпись на потолке показало РИА «Новости».

Застройка дореволюционного и сталинского периода сильно пострадала от обстрелов Вооруженных сил Украины. Несмотря на это многие горожане остались в своих домах и стали понемногу их восстанавливать.

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Бывший моряк Игорь Тютчев рассказал, что сейчас в его доме на постоянной основе живут только две семьи. Он регулярно приходит в свою квартиру и делает в ней ремонт. Мужчина уже закрыл дыру в стене от попадания украинского снаряда, а теперь готовится временно заменить пленкой разбитые стекла в окнах.

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Во время ремонта он нашел выцарапанный на потолочных плитах автограф строителей, которые восстанавливали этот дом после попадания немецкой бомбы.

«Строил стену с товарищем. А теперь сюда смотрите — 12 июня 1944 года. Сюда бомба попала, восстанавливали», — рассказал он журналистам.

Подготовить дома к зиме помогут власти Подмосковья. Регион взял шефство над несколькими районами Мариуполя, а также Новоазовским и Тельмановским районами ДНР. Рабочие уже смонтировали систему отопления, заменили выбитые окна и коммуникации.

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