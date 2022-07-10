facebook_pixel
    10 июля 2022, 00:39

    Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР украинскими нацбатами

    РИА «Новости»: житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР украинскими нацбатами

    Валерия Шафирко

    Боевики украинских националистических батальонов пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории. Об этом рассказал житель Лисичанска Артем.

    «В 2014 году я был на блокпосту, потом уехал в Стаханов, и вернулся позже к жене в Лисичанск. Через две или три недели меня взяли в плен. Я был именно за Луганскую Народную Республику. <…> Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали», — рассказал мужчина в беседе с РИА «Новости».

    После задержания, по его словам, бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, а также имена командиров и сторонников республик.

    Артем рассказал, что пытки длились долго. Его пристегнули наручниками к стулу и держали сутки. После этого мужчину поместили в СИЗО Старобельска. Там были еще 200 человек, которых подозревали в лояльном отношении к республикам Донбасса. Среди задержанных были жители Кировска и Лисичанска, которые по каким-то причинам оказались на подконтрольной Киеву территории.

    «Всех осудили, некоторым по десять лет, а мне дали три года тюрьмы. Пытали здесь (в Лисичанске — прим. ред.), там в СИЗО никто не пытал, издевались просто, но вы знаете, это тюрьма», — рассказал Артем.