Житель Лисичанска рассказал о пытках сторонников ЛНР украинскими нацбатами

Боевики украинских националистических батальонов пытали сторонников республик Донбасса, если выявляли их на подконтрольной Киеву территории. Об этом рассказал житель Лисичанска Артем.

«В 2014 году я был на блокпосту, потом уехал в Стаханов, и вернулся позже к жене в Лисичанск. Через две или три недели меня взяли в плен. Я был именно за Луганскую Народную Республику. <…> Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали», — рассказал мужчина в беседе с РИА «Новости».

После задержания, по его словам, бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, а также имена командиров и сторонников республик.

Артем рассказал, что пытки длились долго. Его пристегнули наручниками к стулу и держали сутки. После этого мужчину поместили в СИЗО Старобельска. Там были еще 200 человек, которых подозревали в лояльном отношении к республикам Донбасса. Среди задержанных были жители Кировска и Лисичанска, которые по каким-то причинам оказались на подконтрольной Киеву территории.

«Всех осудили, некоторым по десять лет, а мне дали три года тюрьмы. Пытали здесь (в Лисичанске — прим. ред.), там в СИЗО никто не пытал, издевались просто, но вы знаете, это тюрьма», — рассказал Артем.