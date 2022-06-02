Житель Кременной погиб под обстрелами ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли 1 июня Первомайск и Кременную. В результате погиб один человек, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Населенные пункты обстреливали дважды. В 09:15 из Белогоровки атаковали Кременную, в 20:55 — Первомайск из населенного пункта Золотое-4. Украинские войска использовали 20 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра и 14 мин калибром 120 миллиметров. В Кременной погиб мирный житель, еще восемь человек были ранены.

Тем временем информацию о пострадавших под обстрелами Горловки 1 июня уточнили в представительстве ДНР в СЦКК. Ранения получили двое мужчин, женщина и мальчик 2012 года рождения.