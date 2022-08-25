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    25 августа 2022, 09:27

    Житель Ясиноватой погиб под обстрелом ВСУ

    Глава Ясиноватой Шевченко: мужчина погиб в Веселом в результате обстрела ВСУ

    Александр Иванов

    Житель поселка городского типа Веселое в ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

    Житель Ясиноватой погиб под обстрелом ВСУ

    «В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина 1966 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

    Утром 25 августа украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил глава администрации города Иван Приходько, в результате атаки погибла женщина, ее двое детей получили ранения. Он добавил, что обстрел продолжается.

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров.

    Накануне украинские силы выпустили по территории Донецкой Народной Республики в общей сложности 239 снарядов разного типа: от артиллерийских среднего и большого калибра до ракет реактивных систем «Град» и «Ураган». Жертвами обстрела стали два человека, еще девять пострадали.