Житель Ясиноватой погиб под обстрелом ВСУ

Житель поселка городского типа Веселое в ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина 1966 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 25 августа украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил глава администрации города Иван Приходько, в результате атаки погибла женщина, ее двое детей получили ранения. Он добавил, что обстрел продолжается.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров.

Накануне украинские силы выпустили по территории Донецкой Народной Республики в общей сложности 239 снарядов разного типа: от артиллерийских среднего и большого калибра до ракет реактивных систем «Град» и «Ураган». Жертвами обстрела стали два человека, еще девять пострадали.