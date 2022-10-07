Житель Херсонской области рассказал, как при обстреле ВСУ погибли его жена и дочь | 360°

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Житель Херсонской области рассказал, как при обстреле ВСУ погибли его жена и дочь

Житель Херсонской области заявил, что его жена и дочь погибли в обстрелянном ВСУ автобусе

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Житель Херсонской области потерял жену и дочь при обстреле ВСУ автобуса с мирными жителями. Об этом сообщили «Известия» в Telegram-канале.

Женщины погибли в автобусе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. Они были медсестрами и ехали на работу. Мужчина в момент обстрела находился дома.

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«Их нет больше. Обе медработники. Медсестры», — рассказал он

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Украинские боевики выпустили по области несколько ракет HIMARS, одна ракета попала в гражданский автобус, жертвами стали пять человек. По сообщению военно-гражданской администрации, военных в транспорте не было.

До этого замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Жертвами действий украинских солдат стали первые попавшиеся люди. Это село находится в буферной зоне спецоперации, недавно оно перешло в ведение ВСУ.

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