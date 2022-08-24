Житель Горловки погиб под обстрелом ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку. В поселке Короленко Центрально-Городского района погиб мужчина, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«К сожалению, мужчина 1972 года рождения, получивший ранения в поселке Короленко по улице Чкалова, 39, погиб», — написал он.

Иван Приходько показал место гибели мужчины — одноэтажный кирпичный дом. В нем повредили крышу и остекление.

Источник фото: Telegram-канал «Приходько РИК»

Вооруженные силы Украины утром 24 августа обстреляли Горловку четыре раза 22 снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. В Центрально-городском районе пострадали дома по улицам Авиационной и Чкалова, в Никитовском — на улицах Заслонова и Зинина.

Серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25 на улице Черняховского. В нем выбиты окна и стеклянные двери, у входа упало дерево. На улице Петровского ранен мирный житель.

Из-за повреждений высоковольтной линии и обесточивания 32 трансформаторных подстанций без электричества остались поселки Красный Партизан, Таганрогский Пост и Пантелеймоновка.