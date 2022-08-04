Житель Донецка потерял жену и внучку при обстреле ВСУ. Пронзительное видео

Жертвами атаки ВСУ на центр Донецка утром 4 августа стали пять человек. В частности, погибли девочка и ее бабушка. Их опознал глава семейства. Видео с этим моментом появилось в Сети.

«Это мои все. Это внучка моя, вот жена моя», — сказал мужчина российскому военному.

При этом он добавил, что документов у него при себе нет.

Обстрел города начался во время прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, известной под позывным Корса. Церемония проходила в театре. Из-за атаки ВСУ пять человек погибли, еще шесть получили ранения. Среди пострадавших — российский журналист. Он получил контузию и ранение руки.

В результате обстрела оказались повреждены здание театра, а также гостиница «Донбасс Палас» и еще одна историческая постройка на улице Челюскинцев. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ непричастны к случившемуся.