Житель Донецка погиб под утренним обстрелом украинских боевиков | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 08:50 Житель Донецка погиб под утренним обстрелом украинских боевиков Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины в результате обстрела со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Житель Ленинского района Донецка погиб в результате утреннего обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Ленинском районе погиб мужчина 1954 года, анкетные данные уточняются», — написал он.

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Кроме того, снаряды боевиков попали в многоквартирный дом рядом с отделением детской стоматологической поликлиники. Ранее получил мужчина, его состояние на данный момент неизвестно.

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Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщал, что утром во вторник националисты вновь обстреляли Донецк, запустив по Ленинскому району четыре снаряда калибром 155 миллиметров. ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Красногоровка.

Украинские военные ведут активный обстрел Донецка после начала специальной операции РФ по защите народа Донбасса. Накануне боевики ударили по администрации Управления Донецкой железной дороги из РСЗО HIMARS. Начался пожар, который сумели потушить прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.