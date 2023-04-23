Спецоперация 23 апреля 2023, 07:30 Житель Артемовска рассказал, что ВСУ имитировали бои ради разграбления домов РИА «Новости»: ВСУ имитировали бои для грабежа опустевших домов Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные в Артемовске имитировали звуки боя, чтобы затем грабить опустевшие дома мирных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, военнослужащие ВСУ изображают перестрелки рядом с домами, чтобы вынудить хозяев к бегству и облегчить себе возможность вынести ценные вещи из пустого жилища. При этом используется тяжелая техника: танки и БМП.

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«Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение Укропошты, которое занимается исключительно вывозом чужого имущества из зоны боевых действий по личным адресам военнослужащих ВСУ, занятых в грабежах», — рассказал силовик.

Эвакуированный Артемовска Александр Муляр подтвердил, что такое происходило очень часто. ВСУ забирали из домов бытовую технику, столовое серебро электронику и другие ценные вещи. Он уточнил, что для них было вполне типично «отстреляться в жилом секторе».

Ранее жители Артемовска рассказали о сложностях эвакуации из города. По их словам, за людьми следил беспилотник ВСУ и приходилось покидать город в несколько этапов.