Жить на «средства гастарбайтеров». Украинский советник предложил выпускать мужчин из страны за 5 тысяч долларов

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив предложил правительству ввести для мужчин особый взнос за выезд из страны. Сумма может составлять от трех до пяти тысяч долларов.

«В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — написал Андрусив в своем Telegram-канале.

На данный момент на Украине действуют режим военного положения и всеобщая мобилизация, и выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет запрещен. В конце мая украинцы составили петицию к президенту Владимиру Зеленскому об отмене данного запрета. Они попросили вернуть военнообязанным гражданам возможность свободно выезжать из страны. Еще одной просьбой было в первую очередь призывать добровольцев. За три дня обращение набрало более 25 тысяч подписей — этого достаточно для рассмотрения президентом.

Военное положение ввели 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине, и продлили на три месяца с 22 мая, написали «Известия».