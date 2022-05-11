Жилой дом в населенном пункте Золотое-5 был поврежден украинскими снарядами

Вооруженные формирования Украины за сутки 10 мая обстреляли территорию Луганской Народной Республики 20 снарядами реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Был поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5, который не впервые оказывается под огнем со стороны Украины — в конце апреля его обстреляли из артиллерийских орудий калибром 120 и 122 миллиметра. Информации о пострадавших нет.

Тем временем представительство Донецкой Народной Республики сообщило о нападении на свои населенные пункты. Утром 11 мая украинские войска обстреляли Ясиноватую со стороны Авдеевки 10 ракетами из БМ-21 «Град» и Александровку со стороны Красногоровки четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра.