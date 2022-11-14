Спецоперация 14 ноября 2022, 07:17 Жилой дом в ЛНР пострадал при обстрелах ВСУ ВСУ за сутки обстреляли 3 населенных пункта ЛНР

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Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики, в том числе из американских РСЗО HIMARS. В Нижней Дувановке пострадал жилой дом. Об этом сообщили в сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В течение последних суток под обстрел ВСУ попали Рубежное, Нижняя Дувановка и Сабовка. По ним выпустили пять ракет HIMARS и два снаряда из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров. Также применялись реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Данные о пострадавших уточняются.

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А за сутки до этого в результате украинских обстрелов были ранены три сотрудницы кондитерского цеха в Стаханове, там же оказались разрушены ресторан, ночной клуб и пострадали восемь жилых домов, продуктовый магазин и кондитерский цех. В Меловатке полностью уничтожили здание старой школы, также пострадала Сватовская средняя школа.

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При этом на освобожденных от украинских националистов территориях Луганской Народной Республики восстанавливается мирная жизнь. Саперы продолжают разминирование, в районы доставляют гуманитарную помощь.