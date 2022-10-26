Жилой дом пострадал в Сватово после обстрелов со стороны ВСУ | 360°

26 октября 2022, 07:48
Жилой дом пострадал в Сватово после обстрелов со стороны ВСУ
СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Сватово и Рубежного со стороны ВСУ
Украинские боевики обстреляли населенные пункты Сватово и Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.
Всего националисты выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь снарядов из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров.
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В результате атаки в Сватово пострадал жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Также минувшей ночью украинские военные вновь атаковали Донецк из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, пострадали Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города.
Накануне представитель Народной милиции ЛНР Виталий Киселев сообщал, что Союзные войска отбили наступление ВСУ в районе населенного пункта Кременная. Противник потерял десять единиц бронированной техники, а состав подразделения оказался ликвидирован или рассеян.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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