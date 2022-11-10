Спецоперация 10 ноября 2022, 07:40 Жилой дом и 6 человек пострадали при обстреле города Кременная в ЛНР Народная милиция ЛНР: под обстрелами в Кременной получили ранения 6 человек РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике уточнили количество пострадавших от обстрела Кременной 9 ноября. Ранения получили шесть мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Город атаковали 9 ноября в 11:30. Вооруженные силы Украины выпустили по нему два снаряда калибром 155 миллиметров.

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«Ранения получили шесть мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом», — объявил Андрей Марочко.

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Утром 10 ноября ВСУ продолжили обстреливать населенные пункты республики. Они дважды ударили по Стаханову и один раз по Артемовску, выпустив в общей сложности семь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В местной больнице остались всего 11 врачей. Они почти не выходят из здания и работают круглосуточно. По словам замглавврача Ольги Дарченко, с весны город сильно обстреливали. Из-за большого потока раненых мирных жителей пришлось оборудовать малую операционную на первом этаже. Только за последние два месяца медики приняли 60 человек с тяжелыми травмами, некоторые скончались.