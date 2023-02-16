16 февраля 2023, 01:39
«Жестко к ним относятся». Российский военный рассказал об охоте ВСУ за бойцами ЧВК «Вагнер»
РИА «Новости»: украинские диверсанты охотятся на бойцов ЧВК «Вагнер»
Украинские диверсанты пытаются захватить бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом РИА «Новости» рассказал вернувшийся из плена российский солдат Дмитрий Галкин.
По его словам, схватившая его диверсионно-разведывательная группа активно расспрашивала о членах ЧВК «Вагнер». При этом пленный впервые слышал об этой организации.
Реклама
«Не знаю почему так интересовались „Вагнером“. Я, дело в том, что тогда в первый раз услышал, что есть такая организация „Вагнер“. Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они (бойцы ВСУ — при. ред.) к ним жестко относятся», — отметил он.
Реклама
Галкин также сообщил, что пленные подвергаются жестоким пыткам со стороны ВСУ, а его вообще «истязали ради забавы».
Российские военные накануне ликвидировали часть отряда ВСУ, казнившего пленных солдат в Макеевке. Мотострелки группировки «О» организовали штурм позиции украинских солдат, двигаясь в направлении Красного Лимана. Во время боя к ним попал с тяжелым ранением украинец, которому оказали первую медицинскую помощь. По пути в госпиталь боец скончался из-за большой потери крови.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама