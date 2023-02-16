Спецоперация 16 февраля 2023, 01:39 «Жестко к ним относятся». Российский военный рассказал об охоте ВСУ за бойцами ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»: украинские диверсанты охотятся на бойцов ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Украинские диверсанты пытаются захватить бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом РИА «Новости» рассказал вернувшийся из плена российский солдат Дмитрий Галкин.

По его словам, схватившая его диверсионно-разведывательная группа активно расспрашивала о членах ЧВК «Вагнер». При этом пленный впервые слышал об этой организации.

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«Не знаю почему так интересовались „Вагнером“. Я, дело в том, что тогда в первый раз услышал, что есть такая организация „Вагнер“. Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они (бойцы ВСУ — при. ред.) к ним жестко относятся», — отметил он.

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Галкин также сообщил, что пленные подвергаются жестоким пыткам со стороны ВСУ, а его вообще «истязали ради забавы».

Российские военные накануне ликвидировали часть отряда ВСУ, казнившего пленных солдат в Макеевке. Мотострелки группировки «О» организовали штурм позиции украинских солдат, двигаясь в направлении Красного Лимана. Во время боя к ним попал с тяжелым ранением украинец, которому оказали первую медицинскую помощь. По пути в госпиталь боец скончался из-за большой потери крови.