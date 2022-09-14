Жесткие заявления Кадырова о спецоперации объяснили его сильным патриотизмом | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Жесткие заявления Кадырова о спецоперации объяснили его сильным патриотизмом Политолог Байсаров связал призыв Кадырова к введению военного положения с патриотизмом "ВКонтакте"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров делает жесткие заявления о проведении специальной военной операции и призывает ввести военное положение из-за сильного чувства патриотизма. Он не может даже допустить, что Россия не одержит победу над Украиной. Об этом «360» заявил политолог Умар Байсаров.

В окружении главы Чечни, отметил он, много специалистов с серьезным боевым опытом. Именно поэтому Кадыров обращается к президенту, правительству, Совету Федерации, чтобы довести специальную военную операцию до победы.

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«Кадыров очень сильно переживает происходящее. Вся Чеченская Республика готова пойти туда, чтобы отстаивать права России. Но есть силы, которые этому мешают. Есть предатели и неопытные люди, а также те, кто халатно относится к своим обязанностям. Глава Чечни не готов это терпеть. Даже введение военного положения нужно для того, чтобы выявить всех предателей, чтобы победить», — подчеркнул Байсаров.

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Политолог подчеркнул, что Кадыров понимает, что сегодня основными силами, атакующими Россию, стали страны Запада, которые хотят сохранить свое доминирующее положение в мире. Именно в этом противостоянии нужна победа.

«Еще до начала спецоперации глава Чечни делал жесткие заявления и просил дать ему возможность приструнить Украину. Когда началась спецоперация, наши войска были на окраине Киева, но потом мы оттуда отошли и Рамзан был против этого. Конечно, то, что происходит сейчас, он не может терпеть и готов бросить все силы, чтобы победить, потому что любит Россию и не потерпит неудачи и оскорблений в ее адрес», — подытожил Байсаров.

Кадыров в одном из своих последних постов в Telegram-канале написал, что готов ввести военное положение и применить любое вооружение для победы в спецоперации и противостоянии с блоком НАТО. Он подчеркнул, что это заявление делает как патриот, гражданин и доброволец, а не в качестве главы региона.

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