Жертвой обстрела ВСУ в Белгородской области стал один человек | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Жертвой обстрела ВСУ в Белгородской области стал один человек Минздрав Белгородской области сообщил о гибели жителя села Красный Хутор при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Обстрел со стороны украинских боевиков села Красный Хутор в Белгородской области привел к гибели местной жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

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«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — сообщил он.

Огонь по белгородскому селу украинские боевики открыли в субботу, 17 сентября. Губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на доклад главы поселения сообщил, что разрушено три дома и пострадала одна местная жительница. Он подчеркнул, что бригада медиков выехала на место для оказания помощи.

Это не первая атака на российский регион со стороны ВСУ. Накануне стало известно о нанесенном ударе со стороны украинской границы по городу Валуйки. На месте погиб один местный житель, пострадали два человека. Загорелось восемь жилых домов, в городе нарушено электроснабжение из-за повреждения подстанции.

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