Жертвой обстрела в Донецке стал ребенок 2019 года рождения

Вечером 8 августа под обстрелом в Петровском районе Донецка ранили ребенка 2019 года рождения. Украинские военные продолжили наносить удары на следующий день. В Киевском и Куйбышевском районах пострадали дома, автомобили и линия электропередач, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате вечернего обстрела по улице Зональной в Петровском районе Донецка получил ранение ребенок 2019 года рождения», — сообщили военные.

По Петровскому району в 20:44 выпустили снаряды калибром 155 миллиметров.

Утром 9 августа украинские военные продолжили атаковать Донецк. В результате обстрела на улице Марковникова в Киевском районе повредили дома и автомобили, на улице Спартака в Куйбышевском районе загорелся дом, на улице Туманяна пострадал многоквартирный дом, на улице Аграрной повреждена линия электропередач. Кроме того, на улице Чистопольской в Кировском районе Донецка разбросали запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток».

В общей сложности с 08:00 8 августа до 08:00 9 августа под обстрелами на территории республики четыре человека погибли, 17 получили ранения.