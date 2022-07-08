Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стал мирный житель

В ходе обстрела Горловки со стороны Украинских войск погиб один житель поселка Пантелеймоновка. Ранения получили девять взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждения получили около 10 домов, здание детского сада и супермаркета, объекты бывшего завода «Стройдеталь» и пять автомобилей. Мэр опубликовал фотографии последствий подрыва снарядов в жилых домах.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, в течение суток по Горловке и пригородам выпустили около 90 снарядов. Украинские войска использовали артиллерию и минометы.