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    08 июля 2022, 20:39

    Жертвой обстрела Горловки со стороны ВСУ стал мирный житель

    Мэр Горловки Приходько сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших при обстреле ВСУ

    Анатолий Минкин

    В ходе обстрела Горловки со стороны Украинских войск погиб один житель поселка Пантелеймоновка. Ранения получили девять взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что повреждения получили около 10 домов, здание детского сада и супермаркета, объекты бывшего завода «Стройдеталь» и пять автомобилей. Мэр опубликовал фотографии последствий подрыва снарядов в жилых домах.

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, в течение суток по Горловке и пригородам выпустили около 90 снарядов. Украинские войска использовали артиллерию и минометы.