ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

ВСУ вновь обстреляли Донецк. По данным телеканал РЕН ТВ, один человек погиб. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровской районе пострадал один мирный житель.

«Во время обстрела Петровского района украинскими боевиками минно-взрывную травму получил мирный житель — мужчина 1995 года рождения, находясь в квартире дома», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Соседка пострадавшего отметила, что во время атаки он хотел забежать в подъезд, но дверь оказалась заперта.

«Он увидел — прилетело на гаражи, вызвал МЧС. Сам побежал к машине. Дальше продолжился какой-то минутный обстрел, и он к подъезду. А подъезд оказался закрыт. Ну, получается, все. Он до подъезда не добежал», — рассказала женщина.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в 03:35 по Петровскому району Донецка выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом написало РИА «Новости».